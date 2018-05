Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Máquinas roubadas foram descobertas a funcionar noutra fábrica

Homem e mulher suspeitos de roubo e recetação em Santo Tirso.

12:04

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santo Tirso recuperou máquinas industriais furtadas numa empresa têxtil e que estavam a ser utilizadas noutra fábrica, anunciou esta quarta-feira o Comando Territorial do Porto daquela força policial.



Em comunicado, a GNR acrescentou que a apreensão ocorreu na segunda-feira no "âmbito de um processo de investigação pelo crime de furto e recetação, que teve início há um mês".



No decurso da investigação, "averiguou-se que o suspeito de 64 anos furtou máquinas industriais de uma empresa têxtil, estando as mesmas a ser utilizadas noutra fábrica, levando à identificação de uma mulher de 50 anos pela prática do crime de recetação".



Em causa estão duas fábricas de Roriz, Santo Tirso, acrescentou à agência Lusa fonte oficial daquela força policial.



A identificação da mulher "possibilitou recuperar sete máquinas industriais de costura, duas máquinas de corte, um compressor de duas cabeças e uma mesa de corte".



Os suspeitos, segundo a mesma fonte, são "ambos portugueses" e foram "constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência".



O produto do furto está avaliado em cinco mil euros.