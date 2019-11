Maquinista foge e provoca pânico em Santarém

Alguns passageiros de um Alfa Pendular que fazia a ligação Lisboa – Porto, na manhã desta quarta-feira, não ganharam para o susto quando viram o maquinista a sair muito assustado da cabina de controlo, perante a iminência de um embate com um camião que atravessou a Linha do Norte, perto do Vale de Santarém."A princípio nem percebemos que era o maquinista, só vimos alguém aos gritos, que se sentou no primeiro lugar vago ainda com o comboio em movimento e o alarme sonoro proveniente da cabine", contou aoum dos passageiros."Compreendo que tenha apanhado um tremendo susto, mas tenho dúvidas de que procedeu da forma mais correta ao abandonar a cabine com o comboio ainda em andamento", acrescenta o mesmo passageiro, que já expôs o caso por escrito à CP.Contactada pelo, fonte oficial da CP confirma apenas que o maquinista "foi forçado a efetuar uma frenagem de emergência para evitar um embate com um camião que atravessou uma passagem de nível, partindo as barreiras".