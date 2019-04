Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maquinista português culpado por acidente na Galiza

Relatório aponta “falta de atenção na condução” do comboio Celta como causa direta do descarrilamento.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

Dois anos e sete meses depois do descarrilamento do comboio Celta, em O Porriño, na Galiza - que provocou quatro mortos e 47 feridos, a 9 de setembro de 2016 -, a Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários conclui que "os indícios apontam para uma falta de atenção na condução".



O maquinista, Arnaldo Moreira, de 50 anos, residente em Ermesinde, foi uma das vítimas mortais. O relatório indica que o acidente foi motivado pela passagem a 110 km/h quando o limite de velocidade era de 30.



O relatório descarta "possíveis falhas do material circulante e da sinalização".



Nas causas do acidente, acrescenta o incumprimento do sinal de precaução por parte do maquinista e o facto de não ter tomado qualquer ação, o que impediu a aplicação do freio de emergência.



A investigação espanhola refere que a falta de gravação na cabine não permite saber exatamente o que aconteceu antes do acidente.



Indica ainda que o facto de o maquinista passar por O Porriño, habitualmente, sem qualquer paragem e sem cruzar com outras composições, "poderá ter induzido, de forma inconsciente, uma forma de conduzir mais baseada na rotina do que na atenção aos sinais".



O relatório final refere que Arnaldo Moreira era maquinista há 21 anos, estava apto para o serviço e já realizava a viagem entre Vigo e Porto desde 2011.



Além do maquinista, morreram no acidente o revisor, espanhol de 56 anos, e dois passageiros, um norte-americano de 59 e um espanhol de 23.