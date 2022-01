Um homem de 55 anos terá passado cerca de treze horas caído no chão, em agonia, próximo da Linha Férrea do Oeste, nas Caldas da Rainha, até ser avistado pelo maquinista de um comboio que se dirigia para a estação. O maquinista apercebeu-se do homem, que foi vítima de um acidente quando circulava de bicicleta.