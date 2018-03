Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mar causa danos avultados no Algarve nos últimos dois dias

Zona da marina da Portimão foi uma das mais afetadas pelo mau tempo.

Por Lusa | 19:17

Dois dias de mau tempo no Algarve danificaram e destruíram várias estruturas junto ao mar, mas não houve danos pesssoais, destacou esta sexta-feira o capitão do Porto de Portimão.



"É um balanço positivo, pois não temos feridos nem mortos e os danos em estruturas eram expectáveis em zonas do litoral e mais expostas às condições adversas do mar", disse à Lusa Santos Arrabaça.



Aquele responsável da Autoridade Marítima Nacional acrescentou que "a grande preocupação, devido à agitação marítima com ondas na ordem dos quatro metros", continua a ser as pessoas que se aproximam de zonas junto a mar.



"Continuamos a apelar às pessoas que evitem situações de risco, e que não façam caminhadas junto ao mar, porque, por vezes, esquecem-se da imprevisibilidade do mar, porque a agitação marítima não é uma constante", sublinhou.



Santos Arrabaça disse ainda que no barlavento do Algarve, os maiores danos em estruturas verificam-se na zona da marina de Portimão, com a destruição de um restaurante que se tinha sido edificado no areal.



"Existem danos também em passadiços, arrecadações e estruturas de madeira que estão nas praias um pouco por todo o litoral", destacou Santos Arrabaça, acrescentando que "de uma forma genérica, tudo tem corrido bem".