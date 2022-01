As alegações finais no julgamento de Ricardo Salgado no caso da Operação Marquês estão marcadas para 8 de fevereiro.O advogado do antigo dono do Banco Espírito Santo disse, à saída de tribunal, que Ricardo Salgado não compareceu à sessão.O antigo dono do Grupo Espírito Santo está a ser julgado por três crimes de abuso de confiança. A defesa tem agora 12 dias para recorrer.