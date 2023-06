Marcado para dia 29 de junho debate instrutório do processo de 'Xuxas'

O debate instrutório do processo que tem como principal arguido Rúben Oliveira, mais conhecido como ‘Xuxas’, ficou marcado para dia 29 de junho. A sessão está marcada para as 9h da manhã para se saber se este caso vai a julgamento e quais são os arguidos que vão ser julgados.Na manhã desta quarta-feira decorreu a segunda sessão que durou cerca de 30 minutos.Recorde-se que a Polícia Judiciária desmantelou uma rede internacional de tráfico de droga que trazia droga da América do Sul para um ponto da Europa e, depois, era encaminhada para Portugal.'Xuxas' é considerado o maior traficante de Portugal e está em prisão preventiva.