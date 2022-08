Marcelo apela à responsabilidade para minimizar risco de incêndios e antecipa mês de setembro "mais complicado"

"Prevê-se um mês de setembro mais complicado que o mês anterior", refere Marcelo. As temperaturas, humidade e ventos que atingem o continente serão ainda mais exigentes sobre os bombeiros e operacionais que combatem as chamas, sendo necessária uma maior "responsabilidade social". "Os portugueses devem estar atentos a tudo aquilo que podem fazer para minimizar fatores de risco", diz o Presidente."Pude verificar que há da parte de todas as entidades envolvidas no terreno uma noção exata de que estamos a enfrentar um desafio que é de todos e que deve, portanto, ser assumido por todos", afirma.Sobre a morte de Carlos Antunes, o subchefe dos Bombeiros de Óbidos que morreu no combate às chamas das Caldas da Rainha, durante a tarde desta quarta-feira, Marcelo refere que o bombeiro "é um exemplo de quem, independentemente das condições físicas, se disponibilizou para ir combater os fogos".Em relação ao enorme incêndio que consumiu parte da floresta do Parque Nacional da Serra da Estrela, Marcelo anuncia que haverá uma investigação, relatório e apuramento dos fatores que explicam o que se passou.