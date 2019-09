Marcelo associa-se a homenagem a Zeca Mendonça na Universidade de Verão do PSD

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, associou-se este domingo, com uma mensagem em vídeo, a uma homenagem da Universidade de Verão do PSD ao histórico assessor do partido Zeca Mendonça, recordando-o como "um homem de paixões".José Luís Mendonça Nunes, mais conhecido por Zeca Mendonça, morreu em 28 de março, aos 70 anos, depois de ter trabalhado como assessor de imprensa com todos os presidentes do PSD, à exceção do atual líder Rui Rio, terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.Em dezembro de 2017, pôs fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República.Num vídeo de seis minutos feito pela organização da Universidade de Verão do PSD -- Zeca Mendonça participou em todas as edições, à exceção da do ano passado -- é recordado em imagens ao lado de vários presidentes do partido como Pedro Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite ou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República, que com ele trabalhou quer em Belém quer quando foi líder do PSD entre 1996 e 1999, recorda-o no vídeo como um homem que "viveu vivendo"."Era um homem de paixões, muito sereno, às vezes discreto, mas de paixões. E a primeira paixão era o Partido Social Democrata", afirma o chefe de Estado, recordando que uma semana antes de morrer ainda conversaram sobre o PSD.A paixão pela família -- a mulher esteve este domingo presente na homenagem em Castelo de Vide -, pelo trabalho e pela vida foram também destacadas pelo chefe de Estado."Praticamente até ao fim foi mantendo os contactos profissionais, para mostrar que cumpria a sua função", salientou.No vídeo transmitido antes da sessão de encerramento da Universidade de Verão do PSD, e que foi longamente aplaudido de pé, Zeca Mendonça é recordado como "um príncipe" e "um amigo leal do PSD"."Enquanto houver memória ele estará sempre presente em Castelo de Vide", refere-se no vídeo, apresentado pelo diretor da Universidade de Verão, Carlos Coelho.A Universidade de Verão do PSD é uma iniciativa de formação de jovens quadros que se realiza desde 2003 e que este ano decorre desde segunda-feira em Castelo de Vide.