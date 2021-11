O Presidente da República promulgou no sábado à noite, com reservas, o decreto do Parlamento que extingue o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), remetendo a sua apreciação decisiva para posteriores decretos de execução do Governo.













Para Marcelo Rebelo de Sousa, a “caracterização jurídica da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) - definida como serviço administrativo, num preceito, e da administração indireta do Estado, noutro”, deixa “por esclarecer se dispõe ou não de personalidade jurídica”.