Marcelo considera que portugueses reagiram com "bom senso" a ataque no Centro Ismaelita

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a falar esta quarta-feira sobre o ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa que resultou na morte de Mariana e Farana, de 24 e 49 anos, respetivamente.



Marcelo elogiou a "maturidade" com que os portugueses reagiram à situação. "Acho que genericamente a sociedade portuguesa reagiu muito bem. Reagiu com bom senso", referiu Marcelo.

Quando questionado sobre o acompanhamento do afegão Abdul Bashir, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que este não podia ter sido "mais atento", afirmando que existiu preocupação da parte da comunidade.

Recorde-se que na terça-feira o homem de nacionalidade afegã assassinou à facada as duas mulheres e feriu gravemente um professor do Centro Ismaelita, em Lisboa.





O Chefe de Estado foi ainda questionado sobre as avarias detetadas no navio "Mondego". O Presidente da República afirma que "continuam as averiguações e diligências para apurar o que aconteceu".