Marcelo defende Miguel Duarte no apoio aos refugiados

O Presidente da República garantiu esta quarta-feira estar a acompanhar de perto a situação de Miguel Duarte, o jovem português que está a ser acusado em Itália de auxílio à imigração ilegal por salvar migrantes no Mediterrâneo.Marcelo Rebelo de Sousa considera que "não se pode ser punido quando se exerce o dever de salvar pessoas", como está previsto no Código Penal."Só é de louvar o comportamento adotado pelo nosso compatriota e acompanhar a posição do Governo de apoio a esse compatriota", referiu esta quarta-feira o Chefe de Estado em Lageosa do Dão, no concelho de Tondela, onde inaugurou uma farmácia que foi destruída pelos incêndios de 15 de outubro de 2017."Ninguém pode ser punido por cumprir um dever, é um absurdo", reforçou.Quanto à temática dos incêndios, Marcelo salientou que a gestão da floresta é "o grande desafio dos próximos anos" para o País, salientando, de novo, que "a tragédia dos incêndios não poderá voltar a repetir-se no País".Elogiou "o mérito enorme das populações" afetadas pelas chamas.