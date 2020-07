Marcelo deixa mensagem de esperança a família e colegas de bombeiro que morreu durante incêndio em Leiria

O presidente da República esteve esta terça-feira no quartel de bombeiros de Monte Redondo, em Leiria, onde deixou uma mensagem de esperança e informou que disse à família do bombeiro que morreu durante um incêndio que "o importante é olhar para o futuro"."A forma de estarem com o André é estarem ao serviço dos outros, com o mesmo entusiasmo, com mais coragem e mais dedicação aos outros", afirmou Marcelo."Enquanto pessoa, o André é insubstituível mas o papel que desempenhava tem de ser preenchido por todos vós", disse dirigindo-se aos bombeiros da corporação.