Marcelo diz estar a acompanhar fogos com "muita atenção"

O Presidente da República disse esta sexta-feira estar a acompanhar com "muita atenção" os incêndios, nomeadamente através de contactos com os autarcas, elogiando a resposta "muito apreciável" das câmaras e da proteção civil."Ao longo dos dias tenho estado em contacto com os presidentes de câmara. Ainda há pouco falei com o de Albergaria-a-Velha [Aveiro] porque o panorama muda de hora a hora, falei mais cedo com o de Baião [Porto] e tinha falado com outros nos dias anteriores e, isso, permite-me ter um retrato da situação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.O chefe de Estado falava à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto, nos jardins do Palácio de Cristal, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira.As últimas notícias que teve a propósito dos fogos que lavram no país, nomeadamente quando se deslocava para o Porto, eram "mais positivas e menos preocupáveis" do que outras que recebeu na noite de quinta-feira, contou.Atendendo ao momento e à situação atual, Marcelo Rebelo de Sousa considerou haver uma capacidade de resposta "muito apreciável" por parte das autarquias locais e de toda a "máquina da proteção civil".Contudo, o Presidente da República espera que o período de alerta vermelho, sob o qual Portugal está até domingo, passe rápido, que o vento deixe de ser o problema que tem sido e que as horas da noite que têm sido de temperatura mais baixa, mas de mais vento, não causem a preocupação que tem causado."Vou acompanhando com muita atenção tudo o que tem sido feito", garantiu.Questionado pelos jornalistas sobre os acidentes que, neste período de combate a incêndios têm acontecido, o Presidente da República disse não querer comentar o assunto porque as situações são muito diversas, pelo que não vale a pena fazer uma apreciação agora."Depois, há tempo para fazer uma avaliação", reforçou.O chefe de Estado revelou ainda ter falado pessoalmente com a mulher do piloto do helicóptero que, na quinta-feira, caiu enquanto combatia um incêndio em Valongo, no distrito do Porto.Falando numa morte em "condições muito trágicas", Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ter manifestado condolências e solidariedade pela "perda de um homem novo e pai de uma criança de um ano".