Marcelo elogia papel dos militares em tempo de crise

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta quinta-feira o papel dos militares dos três ramos das Forças Armadas no auxílio às populações em tempos de crise (como é exemplo a pandemia que atravessamos) e também como garante do prestígio do País em missões no estrangeiro. O Chefe de Estado presidiu à cerimónia do 46º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.





O chefe do EMGFA, almirante Silva Ribeiro, referiu que há “cerca de 750 militares em missões em quatro continentes”. “Destaco o comando da missão da NATO no Báltico, por um comodoro português. O País é visto com respeito”, disse.