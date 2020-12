Marcelo elogia "solidariedade humana e coragem" de José Brito, que se atirou ao Tejo para salvar um homem

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou José Brito o homem que, este sábado de lançou ao tejo, no Cais das Colunas, em Lisboa, para salvar um homem que havia caído ao rio.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", lê-se na mensagem publicada na página oficial da Presidência da Pepública.

Marcelo diz que o exemplo de José Brito deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo e sublinha que "em tempos tão difíceis, esta ação certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento".