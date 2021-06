Marcelo evoca vítimas dos incêndio de Pedrógão Grande e diz que associação ainda trava batalhas

O Presidente da República evoca esta quinta-feira as vítimas do incêndio de 2017 em Pedrógão Grande, numa mensagem em que diz que a associação que as representa tem travado "múltiplas batalhas" e "ainda trava".

O incêndio que deflagrou em 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que alastrou a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, destruiu meio milhar de casas e 50 empresas.

Num vídeo hoje divulgado no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado assinala a passagem de "quatro anos sobre a tragédia de Pedrógão Grande" e defende que há um "dever de memória, que se renova por ocasião desta efeméride, o Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, mas que deve ser partilhado com todos os outros dias do ano".