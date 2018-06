Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo inaugura estátua de S. João

Presidente da República festeja o S. João na cidade de Braga.

Por Secundino Cunha | 08:38

Ainda está viva na memória de muitos o banho de multidão que cercou o Presidente da República no arraial de S. João, há dois anos, na Ribeira do Porto. Nessa altura, Marcelo fez-se acompanhar por António Costa e o arraial durou cerca de duas horas.



Este ano, o Presidente não partilha festejos com o primeiro-ministro e passa o S. João na cidade de Braga. Trata-se de uma visita de dois dias (22 e 23) e a noite promete ser longa. Ao que o CM apurou, Marcelo Rebelo de Sousa começa a descer a Avenida da Liberdade às dez da noite, prevendo chegar à capelinha, no Parque da Ponte, já depois das duas da madrugada.



Nesse local, o epicentro da festa, onde se junta o arraial dos bombos e concertinas e onde tocam as bandas filarmónicas, o Presidente da República, acompanhado pelo autarca Ricardo Rio, vai inaugurar uma estátua de S. João, da autoria do escultor Alberto Vieira. Trata-se de uma escultura em granito, edificada com materiais cedidos pelo Mercado da Pedra e que vai embelezar a rotunda junto ao fundo da Avenida.



As Festas de São João de Braga decorrem de 14 a 24 deste mês. São 11 dias que contemplam 251 horas de programação, 148 atividades previstas, 27 concertos e cerca de 10 mil pessoas (300 entidades) envolvidas.



Uma das etapas mais peculiares das festas joaninas de Braga é a passagem dos carros das ervas, dos pastores e do Rei David, o que acontece por duas vezes no dia 24: uma logo pela manhã e outra a meio da tarde. Uma tradição medieval.