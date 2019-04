Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo manifesta solidariedade e pesar para com as famílias das vítimas na tragédia da Madeira

Presidente da República esteve em direto ao telefone na CMTV.

21:50

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta quarta-feira em direto para a CMTV e manifestou o seu pesar e solidariedade para com as famílias das vítimas da queda do autocarro no Caniço, Madeira.



O Presidente da República mostrou-se consternado com a tragédia e explicou que, apesar de para já permanecer em Lisboa, continua a querer deslocar-se à Madeira.



Marcelo explicou que neste momento, o Falcom da Força Aérea é mais necessário para o transporte das vítimas.