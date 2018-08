Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo não vai a Monchique para não atrapalhar operações de combate

Presidente da República acredita que Portugal aprendeu com Pedrógão mas ressalva que o verão ainda agora começou.

23:31

Marcelo Rebelo de Sousa está de férias, mas muito atento ao que se está a passar no país.



Em entrevista, o Presidente da República garante que não vai a Monchique para não atrapalhar as operações de combate às chamas, tendo ainda presente a referência feita pela comissão de avaliação aos fogos do ano passado, que afirmou que a presença de Marcelo foi prejudicial.



Na RTP3, o Presidente diz acreditar que o país aprendeu com os erros do passado e que, desta vez, as vidas estiveram em primeiro lugar.



"Apesar das condições atmosféricas, a Proteção Civil tem feito um bom trabalho", assegura. Prova disso é o facto de que, apesar dos grandes incêndios, não haver vítimas a lamentar.



"A prevenção, até agora, tem dado resultado. As pessoas estão defendidas", diz, sem deixar de salientar, no entanto, que ainda nos encontramos no início do mês de agosto, pelo que é prematuro fazer já um balanço do verão.



"Estou de férias, mas a acompanhar o que se passa e em permanente contacto com o ministro da Administração Interna", garantiu, na expectativa "que o cenário melhore".