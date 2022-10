Marcelo reage a notícia do CM: “É investigar o que há a investigar”

Fernando Medina, ministro das Finanças, Pedro Siza Vieira, ex-ministro Adjunto e da Economia, Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, e Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura, estarem a ser investigados por ajustes diretos que terão lesado o erário público em milhares de euros, violando a lei da contratação pública,

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou, esta sexta-feira, a notícia do CM que avança que quatro ministros e ex-governantes estão a ser investigados sobre os ajustes diretos na Câmara de Lisboa. "É investigar o que há a investigar", disse o chefe de Estado.Marcelo esteve esta sexta-feira em reunião com o Conselho Superior da Magistratura (CSM) para debater a independência do poder judicial. À saída, respondeu às questões dos jornalistas. Quando questionado sobre se o facto decausa alguma preocupação ou se descredibiliza a justiça pela demora no assunto, Marcelo Rebelo de Sousa recusou-se a comentar o caso concreto.Ainda assim, o chefe de Estado disse que "a questão deve ser vista no plano dos princípios" e que é preciso "estar permanentemente a afirmar os valores da Constituição e da lei e, portanto, investigar o que há a investigar e, se for caso disso, aplicar a justiça de forma igual para todos".