Marcelo Rebelo de Sousa acusado por ex-juiz de ser um "assassino genocida"

O ex-juiz Rui Fonseca e Castro publicou um vídeo no qual apelida o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de “assassino genocida” e “responsável pela morte de milhares de pessoas em Portugal por via de injeções de substâncias experimentais”, numa referência à vacinação contra a Covid-19.O próprio assume que os insultos configuram um crime público pelo que a Justiça será obrigada a abrir um inquérito-crime, que no limite pode culminar numa pena de três anos de prisão. Só um pedido expresso de Marcelo para que não haja procedimento criminal pode travar o processo.Rui Fonseca e Castro foi afastado da magistratura depois de insultar Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, e desafiar o diretor nacional da PSP, Magina da Silva, para um combate.