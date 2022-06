Marcelo Rebelo de Sousa admite que “há, eventualmente, focos ou pontos de maior violência”, mas afirma que “talvez seja cedo para afirmar que é por causa da pandemia ou transição para endemia ou de outros fatores”. “Há que estudar e, depois, tirar as conclusões”, afirmou o Presidente da República, esta quinta-feira de manhã, à margem da conferência ‘Mar, porta para o futuro”, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, em Matosinhos.





Questionado pelosobre os vários crimes violentos que têm ocorrido nas últimas semanas no País, o Chefe do Estado recordou os relatórios de segurança interna dos últimos anos. “Mostravam que, com a pandemia, não tinha havido um agravamento generalizado de insegurança. Os números não eram alarmantes”, lembrou.