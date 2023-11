O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeou o intendente da PSP Tito Fernandes como o novo chefe do Serviço de Segurança da Presidência.Tito Fernandes era, desde 2017, adjunto desse serviço. Esteve colocado no gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, na investigação criminal e missões no exterior.