Marcelo Rebelo de Sousa esteve este domingo em Mação, um dos concelhos afetados pelas chamas que deflagram desde o início da tarde deste sábado no distrito de Santarém e Castelo Branco.Em declarações aos jornalistas o Presidente da Républica, quis deixar algumas palavras de solidariedade a todos aqueles que estão a sofrer com a situação, referindo que os operacionais estão a fazer um "esforço para preservar as populações". Neste momento, a "prioridade é o combate ao fogo", que já fez, pelo menos, 20 feridos.O Presidente da República afirmou que não visitará nenhuma das localidades afetadas pelos incêndios enquanto estes estiverem ativos.Marcelo Rebelo de Sousa visitou este domingo, no Hospital de São José, em Lisboa, o morador que ficou gravemente ferido ao tentar salvar a sua habitação das chamas.