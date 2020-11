O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, denunciou e criticou esta quarta-feira a “radicalização” contra as Forças Armadas e antigos combatentes, dando como exemplo a vandalização de um monumento, em Coimbra, em que a palavra heróis do Ultramar foi riscada por “assassinos”, ofendendo “heróis anónimos que cumpriram uma missão que não tinham decidido, que lhes tinha sido cometida, e que assumiram como imperativo coletivo”. Um “gesto intolerável” que não hesita em “rejeitar”.





Na cerimónia, em Lisboa, do 102º aniversário do armistício da I Guerra e do 46º aniversário do final da Guerra do Ultramar, Marcelo Rebelo de Sousa pediu a “justiça devida” às Forças Armadas, com prioridade aos recursos humanos e efetivos e ao seu estatuto, “com atenção equiparável” às magistraturas judicial e do Ministério Público.