Marcelo Rebelo de Sousa diz que aumento da criminalidade rodoviária "é preocupante"

“É preocupante o aumento da criminalidade rodoviária, em 12,9%, evidenciando-se a condução sob efeito do álcool, situação intolerável e que exige rigorosa e pronta aplicação da lei rodoviária.” A afirmação foi feita este domingo pelo Presidente da República, que se associou ao Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada com recados para as autoridades e um apelo à “consciencialização coletiva”.













Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, “com tristeza, todos os que perderam, precoce e inesperadamente, a vida nas estradas, vidas que são sentidas como perdas insubstituíveis para o nosso país”. E lamentou também “o registo de 238 vítimas mortais, 1226 feridos graves e 19 886 feridos leves” só nos primeiros seis meses deste ano.“Devemos isso aos que partiram e aos seus familiares, aos que sobreviveram e a todos os profissionais que arriscam a sua própria vida para salvar o próximo.”