Marcelo discursa emocionado na homenagem aos dois bombeiros mortos em acidente

Decorrem durante a tarde deste sábado as cerimónias fúnebres pelos dois bombeiros mortos num trágico acidente a caminho de um fogo, em Vinhais.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está presente no local da homenagem e já abraçou os familiares e colegas dos bombeiros que perderam a vida a caminho de um incêndio."A Neusa teve coragem. O Carlos teve coragem. Nasceram e morreram bombeiros": Marcelo Rebelo de Sousa discursou de forma emocionada para as dezenas de pessoas presentes na última homenagem.