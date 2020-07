Marcelo Rebelo de Sousa lamenta grave acidente com alfa pendular em Soure

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou já o grave acidente com um comboio alfa pendular na Linha do Norte, em Soure, Coimbra.Numa nota divulgada no site da Presidência, Marcelo apresentou "as sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais, desejando rápidas melhoras aos numerosos feridos".O Chefe de Estado aguarda agora "os resultados das investigações técnicas e judiciais".Em atualização