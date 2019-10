O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai proceder ao cataterismo esta quarta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. A informação está a ser avançada pela SIC Notícias.Recorde-se que o cateterismo cardíaco é um procedimento invasivo no qual um cateter é introduzido por uma artéria periférica até que chegue ao coração.Segundo a Associação Norte-Americana do Coração, o objetivo do exame é avaliar as condições de coronárias, aorta, circulação pulmonar e câmaras cardíacas.