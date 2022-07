Marcelo Rebelo de Sousa presente no velório do piloto André Serra

apresentou as condolências à viúva e ao filho da vítima.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa esteve na noite deste sábado presente no velório do piloto André Serra, na capela da Força Aérea, em Lisboa.André Serra, de 38 anos, morreu na sexta-feira na sequência da queda do avião que pilotava em Vila Nova de Foz Côa."É uma perda que nos choca a todos", disse o Presidente da República depois de ter conhecimento da morte do piloto.Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que esta é uma "notícia muito triste" e