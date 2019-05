Marcelo sobre SIRESP: “é um processo muito sensível”

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta terça-feira que as negociações em torno do SIRESP são "um processo muito sensível" sobre o qual não se deve pronunciar, referindo-se à possível nacionalização do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.





À margem da comemoração dos 25 anos do Banco Alimentar do Porto, em Perafita, Matosinhos, o presidente da República disse que "Todos os portugueses têm de estar atentos e colaborar na época [de incendios] em que se está a entrar, no sentido de prevenir, aturar solidariamente e colaborar com as instituições que têm a seu cargo a segurança das pessoas e dos bens, a começar nas autarquias". "Espero que este seja um esforço que nos permita passar este verão sem as tragédias que vivemos há dois anos", afirmou em resposta ao CM.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre as elevadas taxas de pobreza, especialmente no Norte do País, referindo que "o Grande desafio para o país é corrigir as desigualdades territoriais". "O país precisa de ser mais coeso. Tem que ser corrigido", referiu.

O presidente da República afirmou ainda que "ninguém pode dormir em consciência, sabendo que há tantos portugueses que precisam tanto de todos nós, que somos privilegiados e mais temos que dar".