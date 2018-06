Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marchas populares apresentam-se pela primeira vez ao público este ano

Mais de sete mil pessoas marcaram presença na primeira noite de exibições das marchas populares de Lisboa.

Por Rogério Chambel | 09:03

Mais de sete mil pessoas assistiram esta sexta-feira à primeira das três noites de exibições das marchas populares de Lisboa. A festa bairrista decorreu na Altice Arena.



Aos gritos de "ié, ié, ié" e "a marcha é linda", as claques dos bairros incentivavam os marchantes.



"Estar aqui a apoiar o meu bairro é uma emoção enorme; ficamos com o coração aos saltos de tanto orgulho. Consideramo-nos todos uma família", diz Marina Gomes, 52 anos, na primeira fila da claque dos Olivais. "No ano passado ficámos em 6º lugar, neste ano pretendemos ficar muito mais acima", diz Carolina Araújo, 59 anos, de Carnide.



"Não devem ser sempre os mesmos a ganhar", sublinha Rosário Cruz, 67 anos, também de Carnide. Entre os marchantes o sentimento é de alegria. "É um gosto estar aqui com a minha gente", diz Nuno Monteiro, da Bica.



As exibições terminam este domingo, com as marchas da Santa Casa (participa extra concurso), Castelo, Ajuda, São Domingos de Benfica, Madragoa, Marvila, S. Vicente e Santa Engrácia.



O grande desfile, com as 26 marchas participantes, realiza-se na noite de Santo António, de 12 para 13, na avenida da Liberdade.