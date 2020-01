Marco de Canaveses chora morte de criança intoxicada: "Eras uma menina especial"

Os moradores de Marco de Canaveses estão em choque com a morte de Marlene Almeida, a menina de oito anos que ficou intoxicada com os gases originários de um gerador que alimentava uma barraca de venda de pão com chouriço. A criança vivia com a família na localidade de Penhalonga."Descansa em paz, Marlene. Eras uma menina muito especial", escreveu um professor da criança nas redes sociais. A tragédia aconteceu ao final da tarde de sexta-feira, em São Mamede de Recezinhos, Penafiel .O gerador estava na mala da carrinha onde a criança se encontrava a brincar.