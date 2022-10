Marco ‘Orelhas’ pode receber novamente visitas da mulher e filha na cadeia

"O internamento em regime de segurança é utilizado quase como último recurso para reclusos perigosos, que causam distúrbios. Não é o caso do Marco, que nunca esteve preso. Parece-me injusto", refere a advogada, sublinhando que a medida tomada num feriado não passou de "um castigo" pela entrevista àMarco Gonçalves passa agora os dias sozinho, numa cela de segurança máxima. Está 22 horas por dia dentro da cela, "com as condições mínimas" e tem autorização para sair duas horas para o recreio, sem qualquer contacto com outros reclusos. A advogada sublinha que está até privado de usar as roupas pessoais e terá direito a dois telefonemas de cinco minutos, para a família, por semana.