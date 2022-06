Marco 'Orelhas' terá sofrido ferimentos na sequência de desentendimentos com Igor Silva, o jovem que morreu nos festejos do FC Porto. A mulher de Marco 'Orelhas', Marisa, revela em entrevista à CMTV que Igor tentou esfaquear 'Orelhas' no pescoço e nas costas.



Ao que apurou a CMTV, terá sido na sequência destes ataques que Renato, filho de Marco 'Orelhas' se terá descontrolado e esfaqueado Igor.









