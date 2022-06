Marco 'Orelhas' transferido da prisão de Custóias para Paços de Ferreira

Marco 'Orelhas', o número dois da claque dos Dragões, foi transferido da prisão de Custóias para a prisão de Paços de Ferreira.Esta transferência acontece na medida em que 'Orelhas' não podia ficar na mesma cadeia onde está o cunhado, Paulo Chanfras. Desta forma, um deles teria de ser transferido, para que fosse cumprida a decisão do juiz - de não terem qualquer contacto.'Orelhas' pediu para ir para a cadeia anexa à PJ do Porto, para assim estar mais próximo do filho, porém não aconteceu.Marco 'Orelhas' ficou em prisão preventiva depois de ser detido na operação da Polícia Judiciária, ligada à morte do adepto Igor Silva nos festejos do FC Porto. Este vai cumprir uma pena de dois anos e meio.