Marco Paulo, João Mota, Patrícia Mamona e Auriol Dongmo condecorados pelo Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou quatro pilares portugueses da cultura e do desporto, esta segunda-feira, no Palácio de Belém. João Mota, Marco Paulo, Patrícia Mamona e Aurioul Dongmo foram os presenteados.As condecorações aconteceram numa festa aberta ao público no domingo, onde estiveram presentes o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, e o Diretor Municipal da Cultura, Carlos Moura-Carvalho.João Mota, ator e encenador de 79 anos, foi condecorado com a Ordem do Infante D.Henrique pelo Presidente da República. A condecoração acontece depois da celebração do 50.º aniversário da Comuna Teatro de Pesquisa, fundado pelo encenador em 1972. O ator foi também homenageado com a Medalha de Mérito Cultural da Cidade pela Câmara Municipal de Lisboa.









distinção de Comendador da Ordem Infante D. Henrique.

O cantor Marco Paulo, de 77 anos, recebeu aO cantor celebra mais de 50 anos de carreira.

As atletas de pista coberta, Patrícia Mamona, vice-campeão olímpica e campeã europeia, e Aurioul Dongmo, campeã europeia e mundial, também foram recebidas e condecoradas pelo Presidente da República, depois de acertos na agenda.