Marginal do Douro condicionada após derrocada de muro

A derrocada de um muro para a estrada levou ao condicionamento do trânsito junto à marginal do Douro, no Porto, e ao corte do trânsito no acesso à Ribeira, a partir do Freixo.



A queda do muro aconteceu cerca da meia-noite, na Avenida Paiva Couceiro. Segundo a Câmara Municipal do Porto, a Proteção Civil interditou aquele troço. Todos os outros acessos estão garantidos.





Ainda segundo a autarquia, a razão do corte prende-se com "o perigo de movimento de massa em vertente/continuidade da derrocada, com consequências para a segurança de pessoas e bens".