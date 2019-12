Maria de Lurdes Rodrigues diz que nunca se sentiu pressionada por Sócrates

empresa tutelada pelos ministérios da Educação e das Finanças.

A antiga ministra da educação, Maria de Lurdes Rodrigues, que integrou o governo de José Sócrates, entre 2005 e 2009, foi esta terça-feira ouvida no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, onde avançou que nunca se sentiu pressionada pelo antigo primeiro-ministro no âmbito do processo da Operação Marquês.A audição, que se encontra na fase de instrução, durou cerca de uma hora. À saída, Maria de Lurdes Rodrigues considerou ter esclarecido todas as dúvidas do juiz Ivo Rosa, sobre como foi criada a 'Parque Escolar, bem como o modo de funcionamento daA antiga ministra esclareceu ainda que nunca foi pressionada por José Sócrates.Ainda durante a tarde desta terça-feira, está a ser ouvido António Mendonça, antigo ministro das Obras Públicas.