Maria João Rodrigues nega acusações de assédio laboral

Parlamentar socialista afirma estar tranquila e aguarda o desfecho do processo.

11:54

Maria João Rodrigues nega "categoricamente" as acusações de assédio laboral feitas por uma das suas colaboradoras. A eurodeputada está a ser investigada pelo Parlamento Europeu.



Em declarações à TSF, a eurodeputada referiu que a assistente parlamentar em causa colaborou consigo "durante três anos" e nunca tinha "manifestado qualquer problema ou mal-estar". "Foi com grande surpresa e um certo choque que recebi uma queixa da parte dela", acrescenta.



Maria João Rodrigues confirmou ter telefonado "depois das 17 horas" à assistente, uma das queixas apresentadas: "Verificou-se quando eu tinha um problema de viagem com alguma alteração de planos ou necessidade remarcar um avião [...] Terei recorrido a ela umas 6 ou 7 vezes por ano, mas ela entende que isso vai além da sua obrigação profissional", explica.



Uma das suas colaboradoras, que exerce a função de assistente parlamentar no seu gabinete, apresentou queixa contra a parlamentar socialista, segundo avançou o jornal Público.



A parlamentar socialista afirma estar tranquila e aguarda o desfecho do processo. Maria João Rodrigues assume que, apesar da tranquilidade, teme que o caso possa ser objeto de aproveitamento político.



Segundo a mesma fonte, a investigação foi aberta na sequência de várias queixas desde julho de 2018.