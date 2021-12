Maria Malveiro encontrada morta na cadeia de Tires. Estava presa pela morte de jovem no Algarve

O alerta da cadeia para o 112 foi pelas 12h23. Guardas deram por falta dela na saída para o almoço, e foram à camarata. Estava pendurada num lençol, nas grades exteriores da cela.







Para o local foram acionados elementos do INEM e da Polícia Judiciária apesar de não haver suspeitas de crime.



Maria Malveiro, condenada a 25 anos de prisão pelo homidicio de um homem de 21 anos, em 2020, no Algarve, foi encontrada morta na cadeia de Tires, onde cumpria a pena. Maria foi condenada a pena máxima, Mariana foi absolvida.

Maria Malveiro, condenada a 25 anos de prisão pelo homidicio de um Maria Malveiro matou e desmembrou Diogo Gonçalves , de 21 anos. Com a ajuda da namorada Mariana Fonseca, espalharam partes do corpo do jovem em vários locais do Algarve. O móbil do crime foi uma indemnização de setenta mil euros. Maria foi condenada a pena máxima, Mariana foi absolvida.

Mariana Fonseca, enfermeira, e Maria Malveiro, segurança, mantinham entre si uma relação amorosa na altura dos factos e foram acusadas dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, burla informática, roubo simples e uso de veículo.