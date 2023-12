Eram 04h20 quando viu a companheira à conversa com outro homem. Furioso, foi no seu encalce. Ela tentou fugir, mas não conseguiu. Seguiu-se uma hora de terror com a mulher a ser barbaramente espancada e insultada.



Aconteceu em Portalegre, a 2 de setembro. A relação do casal, que tem dois filhos em comum, de 5 e 8 anos, não estava bem e a mulher já tinha pedido o divórcio.









Ver comentários