Max Cardoso, marido da apresentadora Ana Lúcia Matos, volta esta quarta-feira a ser ouvido no TIC do Porto, no âmbito do processo conhecido como Máfia do Fisco.O empresário e outro cidadão francês voltam a ser interrogados por Pedro Miguel Vieira, num quadro de fortes medidas de segurança. Estão em causa 2,2 mil milhões de euros de fuga ao fisco, num processo em que até o juiz já foi alvo de ameaças e está sob fortes medidas policiais.