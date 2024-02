O companheiro de Márcio Mendes Rocha, o empresário de Valongo, de 50 anos, que está em prisão preventiva em São Paulo, Brasil, por suspeitas de ter traficado dois bebés recém-nascidos, também já é arguido no processo.



O CM apurou que o homem de 44 anos foi constituído arguido no final do ano passado.









