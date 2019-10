Rosa Grilo e o amante voltam esta terça-feira ao tribunal de Loures para mais uma sessão de julgamento - a sétima - pela morte do triatleta Luís Grilo. A entrada para o tribunal, cerca das 9h30, ficou marcada por alguma tensão entre o marido de Júlia Grilo, com quem está o filho de Rosa e do triatleta, e pelo pai da viúva.Em causa estão as visitas do jovem ao estabelecimento prisional onde se encontra Rosa Grilo que não têm sido cumpridas como combinado entre a família.Nesta sessão esperam-se as audições dos peritos em balística e inspetores da PJ que estiveram envolvidos no caso.Na sessão anterior, a viúva viu-se desmentida pelas testemunhas que foram ouvidas pelos jurados e juízes. Ficou ainda em cima da mesa o facto de, de acordo com um dos inspetores-chefe que conduziram a investigação, Rosa Grilo terá contaminado provas para enganar a Polícia Judiciária.Na passada terça-feira ficou a saber-se mais um pormenor da investigação mediante o testemunho do inspetor-chefe. A PJ pediu à viúva do triatleta dois objetos pessoais do marido para a comparação do ADN - numa altura em que o corpo já tinha sido encontrado. "A escova de dentes e a gilete de Luís Miguel Grilo que Rosa entregou para a comparação de ADN continham mais vestígios de Rosa", afirmou o investigador. Também o comportamento da viúva terá levantado suspeitas.Outros dos testemunhos ouvidos foi o dos funcionários da empresa de informática do triatleta que garantiram que Luís Miguel Grilo não costumava levantar encomendas e não era sequer habitual mostrar-se nervoso nessa situação, ao contrário do que alega Rosa para defender a tese de que o marido tinha negócios com angolanos.Rosa sabia ainda, de acordo com outra das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dos seis seguros de vida do marido.