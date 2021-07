Marido de mulher encontrada carbonizada em autocaravana detido por suspeita de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) de Portimão está a investigar a morte de uma mulher, de 55 anos, que foi encontrada carbonizada, esta quarta-feira de manhã, dentro de uma autocaravana, no sítio de Calvos, em São Bartolomeu de Messines, Silves.O marido da vítima, 53 anos, que tinha sido visto por um popular no local pouco antes do incêndio ter deflagrado, foi levado para ser ouvido pelas autoridades durante a tarde e acabou detido por suspeitas de homicídio qualificado e incêndio.O alerta surgiu por volta das 09h30 desta quarta-feira e foi dado por um vizinho que viu o fumo do incêndio que estava a consumir a autocaravana, situada num local isolado. Esse mesmo homem começou a tentar apagar as chamas, que foram depois extintas pelos Bombeiros de São Bartolomeu de Messines, mas não sem antes destruir por completo o veículo.