Marido de mulher que drogou bebé perdoou-a: "É boa mãe"

Rosa Cruz arrisca 20 anos de cadeia. Esta terça-feira admitiu que os filhos sabem que ela pode ser presa por crimes contra bebé.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Desconcertante. Foi assim o testemunho de Domingos Alves, marido da portuguesa que está a ser julgada em França por esconder, durante 23 meses, a filha na mala do carro.



"O que fez à menina foi uma pena, não o deveria ter feito. Mas é uma boa mãe e, se lhe quisesse mal, matava-a. E não o fez", começou por dizer Domingos, perante o olhar chocado de juízes, advogados, jurados e público.



O operário de construção civil, 45 anos, chegou de ambulância por estar hospitalizado após ter fraturado uma perna e manteve-se sempre apático, mesmo quando disse que "a família seria mais feliz se a pequena Serena voltasse para casa".



Confrontado com uma queixa por violação, que acabou arquivada, negou o crime: "Ela é que se meteu à minha frente, que provocou, que se despiu", avançou, calmamente, enquanto encolhia os ombros.



Rosa Cruz - que arrisca 20 anos de prisão por maus-tratos agravados e continuados sobre criança – esclareceu o depoimento do marido.



"Foi criado em Portugal, lá é normal ser machista, ir para o café. Gostaria que estivesse mais com a família, mas nunca foi violento. Ele perdoou-me", explicou antes de afirmar: "Os meus filhos sabem que posso ir presa."



O psiquiatra que acompanha Rosa Cruz referiu que os "comportamentos da arguida são inexplicáveis à luz da medicina".