Marido mata mulher com disparo acidental em Estarreja e é detido

Um homem matou este domingo a mulher com um disparo presumivelmente acidental em Vieiros, Estarreja.



A vítima mortal é uma mulher de 63 anos. A arma foi acionada pelo marido da vítima que terá recebido o revólver pelas mãos de uma terceira pessoa.

crime da competência da PJ que investiga a ocorrência



O autor do disparo e a terceira pessoa, que não foi identificada, foram detidos pela GNR por ordem do Ministério Público



A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros de Estarreja e pela vmer



No local esteve a GNR de Estarreja. O caso passou agora para a alçada da Polícia Judiciária.



O alerta foi dado pelas 20h54.