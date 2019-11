Marido violento condenado a três anos de prisão em Coimbra

Um homem de 51 anos foi esta sexta-feira punido pelo Tribunal de Coimbra com três anos de prisão, suspensa por quatro, por agredir e violar a mulher.Convencido de que a vítima tinha um amante, começou a agredi-la em 2017, quando ela lhe pedia dinheiro para as despesas básicas da casa e só comparticipava nos gastos se a vítima mantivesse com ele relações sexuais.O homem estava também acusado de agredir o filho, mas foi absolvido. Foi condenado pelos factos referentes à mulher, à qual terá de pagar uma indemnização de 500 euros. Fica ainda proibido de a contactar e de uso e porte de arma.